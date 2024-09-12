Eskişehir'de çiftçileri korkutan görüntü! İki kere daha olmuştu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan tarım arazisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu. İlçeye bağlı kırsal Sadıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Erkan Ceylan isimli tarla sahibi, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti. Yetkililere bilgi verilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BU, MAHALLEMİZDEKİ İLK OBRUK"

Ceylan, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde tarlanın bir kısmının eksik olduğunu fark etti. Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korkan Ceylan, " Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"YER ALTI SULARI, HOYRATÇA KULLANILMAMALI"

Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.

Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtı olan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu da idareli kullanacağız. Böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz."