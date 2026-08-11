Haberler

Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı

Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı.

Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K'yi (41) suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Porsuk Çayı kenarında, 9 Ağustos'ta, telefonla konuşan Okan K. (41), bölgede otopark işletmeciliği yapan Murat K. (38) tarafından suya itilmiş, çevredekilerin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Okan K, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Okan K'yi Porsuk Çayı'na iten Murat K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?

İttifakın ilk fotoğrafı mı? Üç lider Meclis koridorlarında
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu