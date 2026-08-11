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Eskişehir'de SUV motosiklete çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de SUV motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, SUV tipi aracın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, SUV tipi aracın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.E. (71) yönetimindeki 26 E 1247 plakalı SUV tipi araç, Emek Mahallesi İkinci Arabacılar Caddesi'nde manevra yapmak isteyen Y.B'nin (56) kullandığı 34 HLR 437 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle M.E. ile Y.B. yaralandı. Kazada park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.E. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Y.B. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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