Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: Beyza Yavuz Arkadaşının Evinde Bulundu

Güncelleme:
Eskişehir'de 37 yaşındaki Beyza Yavuz, bir arkadaşının evinde hareketsiz halde bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Olayla ilgili polis soruşturmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de Beyza Yavuz (37), arkadaşının evinde ölü bulundu. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, saat 21.00 sılarında Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede yaşayan arkadaşına gelen Beyza Yavuz, bir süre sonra arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

