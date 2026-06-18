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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Çankaya Mahallesi Şehit Ali İhsan Karabulut Sokak'ta H.C.M. ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.C.M, bacağından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan H.C.M, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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