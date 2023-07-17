Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Muttalip Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 43 yaşındaki Selahattin Yurdusever, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından failin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Muttalip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Selahattin Yurdusever ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selahattin Yurdusever, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR