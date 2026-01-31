Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin tedavisini reddederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta B.B. ile B.B.Y. arasında alacak meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.B, tabancayla B.B.Y'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
B.B.Y. sağlık ekiplerinin tedavisini reddederken olay yerinden kaçan B.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel