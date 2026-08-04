Eskişehir'de Otomobilde Yangın: Sürücü Yaralandı

ESKİŞEHİR- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı