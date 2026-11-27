Eskişehir'de sağlık çalışanlarına acil durum eğitimi ve tatbikatı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki sağlık tesislerinde acil durum eğitimi ve tatbikat yapıldığını açıkladı. Çalışanların farkındalığını artırmayı amaçlayan çalışmalar Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük ve Deliklitaş'taki merkezlerde gerçekleştirildi.
Eskişehir'deki sağlık tesislerinde, çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması ve olası tehlikelere karşı koordineli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezleri, Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezi ve Zübeyde Hanım Yerleşkesi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlendi.
Dural Çiçek, Mehmet Tanrıverdi ve Şahin Sarıçoban tarafından yürütülen eğitim ve tatbikatlarda, sağlık çalışanlarının acil durumlara yönelik farkındalıklarının artırılması, müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.