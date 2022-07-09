Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla idrak edilirken, vatandaşlar da kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düştü. Kurban kesimlerinin temiz bir şekilde usulüne yapılması için ilgili yerler belediyeler tarafından belirlenirken, bazı noktalarda istenmeyen görüntüler de yaşanabiliyor.

ASFALT KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurban kanının, yoldaki rögar kapağından aktığı görüldü. Rögardan akan kan sebebiyle asfalt adeta kırmızıya bürünürken, çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydetti.

İşte o görüntüler: