Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü - Haberler

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Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düşerken, Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Rögar kapağından akan kan sebebiyle asfalt kırmızıya büründü. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla idrak edilirken, vatandaşlar da kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düştü. Kurban kesimlerinin temiz bir şekilde usulüne yapılması için ilgili yerler belediyeler tarafından belirlenirken, bazı noktalarda istenmeyen görüntüler de yaşanabiliyor.

ASFALT KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurban kanının, yoldaki rögar kapağından aktığı görüldü. Rögardan akan kan sebebiyle asfalt adeta kırmızıya bürünürken, çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydetti.

İşte o görüntüler:

Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kurban Bayramı Eskişehir Hassas İçerik Güncel Haberler

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