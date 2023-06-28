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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda kaybolan gençten acı haber

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda kaybolan gençten acı haber

Güncel Haberler

Eskişehir'de Hulusi Taha Pınar ile birlikte yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in cansız bedeni dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir'de Hulusi Taha Pınar ile birlikte yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in cansız bedeni dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Fatih Er'in sudan çıkarılan cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Er'in yakınları ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hulusi Taha Pınar'ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Porsuk çayı Eskişehir Fatih Er Sudan Güncel Haberler

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