Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduran vatandaşlar da marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı.