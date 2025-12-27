Haberler

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 43.890 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan İ.İ, 43 AS 600 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

İ.İ, kovalamaca sonucu 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak'ta yakalandı.

Kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 43 bin 890 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
