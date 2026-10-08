Eskişehir'de polis 500 öğrenci ve 65 kişiye uyuşturucu eğitimi verdi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 500 öğrenci ile 65 kişiye bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ve ekim aylarında NARKOREHBER eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Bu kapsamda, Sivrihisar ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de katılımıyla "NARKOGENÇLİK" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde 500 öğrenciye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

Alpu ilçesindeki Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" etkinliğinde ise Kaymakam Taha Furkan Sönmezel ve ilçe idare amirleri yer aldı. Etkinlikte 45'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 65 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarda ayrıca NARVAS, UYUMA Projesi ve narkotikpolisianne.com internet sitesi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA