Eskişehir'de polis, 3 üniversitenin kampüsünde 28 bin 170 öğrenciye ulaştı

Eskişehir'de polis, 3 üniversitenin kampüsünde 28 bin 170 öğrenciye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis, El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 21 Eylül-16 Ekim'de stant kurdu. Proje kapsamında 28 bin 170 öğrenciyle bir araya gelinirken, stantlarda 2026-2027 eğitimine başlayanlara bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında, 21 Eylül-16 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüslerinde stantlar kuruldu.
Stantlarda 2026-2027 akademik yılında üniversite eğitimine başlayan öğrencilerle buluşan ekipler, proje kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA