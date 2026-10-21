Eskişehir'de polis, 3 üniversitenin kampüsünde 28 bin 170 öğrenciye ulaştı

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Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında, 21 Eylül-16 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüslerinde stantlar kuruldu.

Stantlarda 2026-2027 akademik yılında üniversite eğitimine başlayan öğrencilerle buluşan ekipler, proje kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA