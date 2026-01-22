Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen 45 yaşındaki S.D. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak'ta yaşayan konuşma ve işitme engelli S.D. (45), bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel