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Eskişehir'de park halindeki 4 otomobilde hasara yol açan araç olay yerinden kaçtı

Eskişehir'de park halindeki 4 otomobilde hasara yol açan araç olay yerinden kaçtı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki 4 araç, kimliği ve kullandığı aracın plakası henüz belirlenemeyen şüphelinin aracıyla çarpması sonucu zarar gördü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki 4 araç, kimliği ve kullandığı aracın plakası henüz belirlenemeyen şüphelinin aracıyla çarpması sonucu zarar gördü.

Çamlıca Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı'nda park halinde bulunan 26 KD 259, 35 AYH 265 ve 26 LC 945 plakalı otomobillerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Aleyna Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 04.00 sıralarında telefonla aranarak aracına zarar verildiğinin bildirildiğini söyledi.

Olay yerine indiğinde aracının ağır hasar aldığını gördüğünü belirten Öksüz, "Sürücü kaçmıştı. Gerekli yerlere müracaat ettik, karakola başvurduk. Gören, bilen ya da herhangi bir bilgisi olan varsa bulunmasını rica ediyorum. Kırmızı araç da gri araç da bizim. Çok mağduruz." dedi.

Araçlarını kullanamayacak duruma geldiklerini ifade eden Öksüz, olayı gerçekleştiren kişiye de seslenerek, "Yapan kişi beni izliyorsa ya da izleyecek olursa lütfen vicdanı varsa gelsin. Hukuki yollarla, güzel bir dille buluşalım, görüşelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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