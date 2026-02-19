Haberler

Eskişehir'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişiden biri öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, köprü ayağına çarptı. Kazada yaralanan iki kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede öldü.

Eskişehir- Ankara kara yolunda Vedat K. idaresindeki 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda bulunan köprü ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü Vedat K. ile yolcu Yaşar Akça yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Yaşar Akça, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı