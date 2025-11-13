Eskişehir'de Otomobil Kamyona Çarpıştı: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkarak kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi Kar Sokak'ta seyreden Şaziye Gülden Karaoğlanlı (70) idaresindeki 26 BM 270 plakalı otomobil, karşı yönde ilerleyen L.Ç. (53) yönetimindeki 26 TT 482 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Karaoğlanlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlanlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü L.Ç, gazetecilere, otomobilin kontrolden çıkmış bir şekilde karşı yönden savrularak geldiğini öne sürerek, "Karşıdaki kaldırıma vurdu. Sağa dönmek için manevra yaparken yandan çarptı. Muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi. Ters yöne girdi." ifadelerini kullandı.

Sürücü L.Ç. polis ekiplerince emniyete götürüldü.