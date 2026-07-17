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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
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Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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