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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık 10 dönüm alanı etkileyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Emek Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı'ndaki boş arazide duman yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakında bulunan evlere doğru ilerledi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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