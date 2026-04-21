Eskişehir'deki okullarda 429 emniyet personeli görevlendirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 203 okulda güvenliği sağlamak amacıyla 48 ekip ve 429 personel görevlendirdi.
Kentte bulunan 203 okulda güvenliği artırmak ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 48 ekip ve 429 personel görevlendirildi.
Kent merkezinde bulunan 46 okulda sertifikalı özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü personeli de görev alacak.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner