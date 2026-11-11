Eskişehir'de öğretmenler Şehir ve Kültür Akademisi gezisiyle müzeleri inceledi

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Eskişehir'de öğretmenler, Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında düzenlenen müze gezisiyle kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren Şehir ve Kültür Akademisi tarafından öğretmenlere yönelik gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi'ni ziyaret eden öğretmenler, Frig uygarlığından kentin ticaret ve sanayi tarihine, lületaşı ustalığından Karakurt lokomotifi ve Devrim otomobiline kadar uzanan koleksiyonu inceledi.

Gezinin ikinci durağı olan Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nde ise Milli Mücadele dönemine ilişkin gazete ve karikatürler, tarihi belgeler ve görsel sunumlar incelendi. Öğretmenler ayrıca Birinci İnönü Savaşı'nı anlatan Strateji Odası hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA