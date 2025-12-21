Haberler

Eskişehir'de Anadolu Ajansının "New Journalism 101" eğitimi sona erdi

Anadolu Üniversitesi, Anadolu Ajansı ile işbirliği içinde düzenlenen 'New Journalism 101' eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin sektördeki deneyimlerle bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Eskişehir'de, Anadolu Ajansı (AA) ile Anadolu Üniversitesi Haber Ajansının (AnaHaber) işbirliğinde düzenlenen "New Journalism 101" eğitimi tamamlandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu'nda gerçekleştirilen NJ 101 eğitiminin kapanış programında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversite olarak sektörle öğrencileri bütün alanlarda olabildiğince erken tanıştırmak istediklerini söyledi.

Bütün fakülteleri ilgili oldukları sektörün önde gelen firma ve temsilcileriyle her alanda birleştirmek ve bir an önce sektörün tecrübelerini akademiyle buluşturmak gibi bir vizyonlarının olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün de İletişim Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere, habercilik alanında kariyer yapmak isteyen, üniversitemizin farklı fakültelerinden öğrencilerimizi de kapsayan yaklaşık 50 kişilik haber akademisi öğrencilerini Anadolu Ajansıyla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

Adıgüzel, sadece ders notları ve müfredatla sınırlı kalmayıp, her alanda sektörle öğrencileri bir an önce buluşturmak istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin yüz akı bir kurum. Onlarca ülkede, binlerce insanla habercilik deneyimini bütün dünyaya Türkiye'nin bayrağıyla yapan önemli bir kurum. Siz de bugün 'haber akademisi mezunları' olarak öyle diyeyim, 4 günün sonunda buradan mezun oldunuz. Sizin de hedef kariyerinizde olması gereken en önemli kurumlardan bir tanesi Anadolu Ajansı olsa gerek. 4'üncü sınıftaki öğrencilerimiz de Anadolu Ajansını staj yapacak önemli bir kurum olarak hedeflerine koyarlarsa iyi olur."

"Anadolu Ajansına bu güzel ve güçlü işbirliği için teşekkür ediyorum"

Anadolu Ajansının verdiği "New Journalism 101" eğitimine katılımın üst seviyede olduğuna dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bütün eğitimlere tam katılım sağlayarak gerçekten bu işe ne kadar istekli olduğunuzu göstermiş oldunuz. Bundan sonra yolunuz açık olsun. Sizden Türkiye'de ve dünyadaki bütün güzel işlerin ve gelişmelerin en doğru, en adil şekilde kamuoyuna ulaştıracak gazeteciler çıkacağına gönülden inanıyorum. Gazetecilik bir de gönül işi. Bu yaptığımız iş, gönüllük esasına dayanıyor. Kimse ders olmadığı için sizi bunu yapmaya zorlayamaz. 4 gün boyunca bütün eğitimlere eksiksiz katılarak bu işi ne kadar sevdiğinizi ve bundan sonra emek vereceğinizi göstermiş oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. 'Hayırlı olsun' diyorum. Sizleri sektörde hep iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Anadolu Ajansına da bu güzel ve güçlü işbirliği için teşekkür ediyorum."

AA Akademi Müdürü Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk ise "New Journalism 101" eğitiminin güzel bir işbirliği olduğunu belirterek, kendileri için heyecan verici bir program olduğunu anlattı.

NJ 101'in yeni nesil bir gazetecilik programı eğitimi olduğunu dile getiren Öztürk, "İçinde yapay zeka, veri güvenliği de olan çok doyurucu bir program. 4 günü tamamladık. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Hayat uzun soluklu bir yol ama aynı zamanda kısa karşılaşmalarımız da olabilir. Sizinle tekrar sektörde gazeteci olarak karşılaşmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç da 4 günlük süreçte tamamlanan eğitimlerin, öğrencileri için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kapanış programında Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA Akademi Müdürü Dr. Zeynep Bayramoğlu Öztürk'e fidan bağış sertifikası takdim etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
