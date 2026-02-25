Haberler

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de, Ş.M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı minibüs, park halindeki 26 GD 777 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Ş.M. ve yolcu D.G. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
