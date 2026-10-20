Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de matematik öğretmenleri Ortaokul Matematik Zirvesi'nde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ortaokul Matematik Zirvesi gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin program okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan zirvede, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri sunum yaptı.

Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin program okuryazarlığını geliştirmek amacıyla Ortaokul Matematik Zirvesi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki bir okulda düzenlenen zirve, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında öğretmenlerin rolü ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının önemi ele alındı.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Dilek Tanışlı ve Prof. Dr. Nilüfer Köse, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temel yaklaşımı, öğretim süreçlerine yansımaları ve uygulama örnekleri hakkında sunum yaptı.

Zirve, öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta onları tutabilen yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü
Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

Ülkede ortalık karıştı! Polis gençleri acımasızca copladı
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Trump'tan Melania'ya herkesin önünde romantik jest: Övgüler yağdırdı

O bildiğiniz Trump gitti, yerine bambaşka biri geldi
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı