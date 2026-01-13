Haberler

Marangozhanede çıkan yangını itfaiye söndürdü

Marangozhanede çıkan yangını itfaiye söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle etraftaki evler tahliye edildi ve bir soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak üzerindeki marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan atölyeye 3 farklı noktadan müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı atölyeye yakın evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza