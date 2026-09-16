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Eskişehir’de mağazaların olduğu binada çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir’de mağazaların olduğu binada çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde mağazaların olduğu 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mağazaların olduğu 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mağazaların bulunduğu binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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