Eskişehir'de Kişisel Verileri Koruma Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de, Kişisel Verileri Koruma Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde bilgiye erişim kolaylaşmasıyla beraber bireylerin mahremiyetlerinin de yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kişisel verilerin, kimlik bilgilerinden sağlık ve mali verilere kadar dijital dünyada kimliğin bir parçası haline geldiğini kaydeden Aksoy, "Devletimizin görevi, vatandaşlarının sadece can ve mal güvenliğini değil aynı zamanda özel hayatın gizliliğini de korumaktır. Bu doğrultuda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ), bireylere kendi verileri üzerinde söz hakkı tanıyan ve veri işleyen kişi ve kurumlara açık sorumluluklar yükleyen çağdaş bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

Bu kanunun etkin şekilde uygulanmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kritik bir rol üstlendiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Kurul sadece ihlalleri denetleyen bir merci değil aynı zamanda kamu kurumlarına ve özel sektöre rehberlik eden, vatandaşların hak arama yollarını güçlendiren bir güvence mekanizmasıdır. Eskişehir Valiliği olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın KVKK'ya tam uyum sağlaması öncelikli hedefimizdir. Vatandaşımıza hizmet sunarken kişisel verilerinin güvenliğini korumak, bizim için sadece bir görev değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Aynı şekilde özel sektörün de veri güvenliğini bir yasal yükümlülükten öte itibar ve güven unsuru olarak görmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması, hukuki bir zorunluluktan çok dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır."

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de kurumun çalışmaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verdi.