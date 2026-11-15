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Eskişehir'de kaza yapan araçlara çarpan otomobil 7 kişinin yaralanmasına neden oldu

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Eskişehir'de kaza yapan araçlara çarpan otomobil 7 kişinin yaralanmasına neden oldu
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Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı'nda tır ile iki otomobil çarpıştı; polisin işlem yaptığı sırada bir otomobil daha kaza yapan araçlara çarptı. Savrulan araçlar nedeniyle aralarında trafik polisinin bulunduğu 7 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü 1,63 promil alkollü çıktı.

Eskişehir'de bir otomobilin kaza nedeniyle yolda duran araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Alpu Kavşağı'nda B.M. idaresindeki 33 PJ 480 plakalı tır, Y.K. idaresindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil ve E.B.T. idaresindeki 06 HA 5530 plakalı otomobil çarpıştı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili işlem yapıldığı esnada M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Araçların savrulması sonucu B.A, M.F.R, M.K, B.M, Y.K, O.E. ve trafik polisi Y.K. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada otomobil sürücüsü M.K'nin 1,63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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