Haberler

Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi; 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kaymakam Muhammed Raşit Kurt'un bulunduğu makam aracı, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kaymakam ve şoförü yaralanırken, diğer aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) içerisinde bulunduğu makam aracı, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü yaralanırken, diğer araçtaki Mehmet Ali Tümer hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yöntemindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü'nün yaralandığı, hurdaya dönen diğer otomobilde ise sürücü Tümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Kurt ile şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Tümer'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

VALİ YILMAZ: MAALESEF KAFA KAFAYA ÇARPIŞMIŞLAR

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kazanın ardından Kaymakam Kurt ile şoförünün getirildiği Şehir Hastanesi'ne gitti. Yaralılar ve kazayla ilgili bilgi alan Yılmaz, "Kaza Sivrihisar'dan sonra Günyüzü'ne giderken iki araç kafa kafaya çarpışmış. Kaymakamımızın da şoförümüzün de gözle görülür bir sıkıntısı yok. Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, kaymakamınıza şoförüne acil şifalar diliyorum, maalesef kafa kafaya çarpışmışlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Trump'a 'İran'a verdiğin süreyi uzat' çağrısı

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

Bir ülke ateşi durduracak teklifleri sıraladı! Korkulan olmayabilir
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı