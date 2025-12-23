Haberler

Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmalarına kurbağa adamlar da katıldı

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Arslan'ın en son görüldüğü yer olan çayda yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de 7 gündür kayıp olan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa Adam ekipleri de arama çalışmalarına dahil oldu.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı'nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkisinde sürdürüyor. Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa adam ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.

