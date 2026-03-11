Haberler

Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra'dan 9 gündür haber yok

Güncelleme:
Eskişehir'de 2 Mart'ta evinden çıkan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'den 9 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine emniyet ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı ve destek mesajları ile halktan yardım isteniyor.

ESKİŞEHİR'de evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Zehra Üzüm'den (13) 9 gündür haber alınamıyor.

Kent merkezinde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart'ta evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Zehra Üzüm'ün bulunması için kentte arama çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir ize rastlanmadı.

EGM, MESAJLA DESTEK İSTEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zahra Üzüm'ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi. Zehra Üzüm'ün fotoğrafının de yer verildiği mesajda, "Kayıp çocuk, 150 boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp olduğunda üzerinde siyah renk çanta bulunmaktadır. 02.03.2026 Eskişehir ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Durum hattına veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur" denildi

Zehra Üzüm'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
