Eskişehir'de kaybolan gençlerin ölümü gözyaşlarıyla toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken Bilal Kuru ile birlikte otomobille yaptıkları kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıkan Ümit Yaşar Çetin (24) Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çifteler ilçesinde oturan Ümit Yaşar Çetin ile kısa bir süre önce Sakarya'dan geldiği öğrenilen Bilal Kuru, geçen hafta cuma günü 26 AHD 335 plakalı otomobille ilçeden ayrıldı. Aileleri çevrede yaptıkları aramalarda Çetin ve Kuru'ya ulaşamayınca polis ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, Odunpazarı ilçesinin kırsal İmişehir Mahallesi 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin su arıtma tesisinde kaza yapan aracı görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde ölen 2 kişinin kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin ile arkadaşı Bilal Kuru olduğu tespit edildi. Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru'nun cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ümit Yaşar Çetin'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketi Çifteler'deki Çarşı Camii'ne getirildi. Çetin için kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra dayısı CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Naci Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı. Ümit Yaşar Çetin'in cenazesi, namazın ardından Çifteler İlçe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bilal Kuru'nun cenazesinin ise Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.