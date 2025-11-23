Eskişehir'de Kavşak Trafik Kazası: 2 Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.D. idaresindeki 78 DD 212 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi ile Gökçekaya Sokak'ın kesiştiği kavşakta A.B.Y. yönetimindeki 26 DD 002 plakalı otomobille çarpıştı.
A.B.Y. kontrolündeki otomobil, savrularak direğe çarparak durdu. Kazada, sürücü A.B.Y. ile aynı otomobilde bulunan S.B. yaralandı.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.