Eskişehir’de 'Kapsayıcı İstihdam Projesi' kapsamın özel gereksinimli 10 kişi istihdam edildi

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kapsayıcı İstihdam Projesi" kapsamında özel gereksinimli 10 birey iş hayatına kazandırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi MEGEM ve sanayicilerin işbirliğiyle hayata geçirilen projenin lansmanında, işe yerleştirilen bireylere sertifikaları, destekçi kurumlara ise plaketleri takdim edildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, projenin anlamının ve etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Bu gençlerimize iş veren iş insanlarımızı kutluyorum. İstersek hepsini iş sahibi yapabiliriz. Çocuklarımızın ve ailelerinin nasıl mutlu olduğunu gördük. Projemiz büyüyerek devam edecek." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de "Projeyi istihdam sağlayan kurum olarak destekliyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde güzel bir işbirliği gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise üniversitelerinin özel eğitimdeki öncülüğüne dikkati çekerek, "Bu proje ile işlerin yapılabilirliğini gösteriyoruz. Eskişehir'den başlayan bu uygulamanın Türkiye ve dünyaya örnek olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeden yararlanan Serkan Şiran, sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık bir işte çalıştığım için çok mutluyum. İş arkadaşlarım Selman ve Ceyhun ile birlikte birbirimize yardım ederek çalışıyoruz. Çalıştığım yerdeki tüm iş arkadaşlarımı çok sevdim ve onlar da beni sevdi. Mert hocamızla birlikte iyi bir ekip olduk. Çalıştığım yerde dondurmacı olmayı ve Türk kahvesi yapmayı öğrendim. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. İnsanlarla konuşmayı çok seviyorum. Benim için hayatı boyunca emek veren ve hep yanımda olan annem iyi ki varsın."

Kaynak: AA