Eskişehir'de kamyonun sürüklediği araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun da karıştığı 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.D. yönetimindeki 26 AC 839 plakalı hafriyat kamyonu, E.O. idaresindeki 16 AAP 074 plakalı SUV araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun önünde yaklaşık 1,5 metre sürüklenen SUV araç, o esnada kavşakta bekleyen Zeynep K. idaresindeki 16 AFL 388 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kamyon ile otomobil arasında sıkışan SUV araçtaki 3 kişi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
