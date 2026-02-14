Haberler

Yön tabelasına çarpan kamyonun kupası koptu

Güncelleme:
Eskişehir'de yön tabelasına çarpan kamyonun kupası koptu. Sürücü hafif yaralandı, sağlık durumu iyi. Kaza sonrası yol kapatıldı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de yön tabelası, ardından da bariyere çarpan kamyonun kupası koptu. Kazada sürücü Ahmet Özdemir hafif yaralandı.

Kaza, Ankara- Eskişehir kara yolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 06 DA 6348 plakalı kireç taşı yüklü kamyon yön tabelasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada kamyonun kupası koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası kamyondan yola akan yağ nedeniyle kara yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ulaşımı kontrollü sağlarken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Sürücü Ahmet Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
