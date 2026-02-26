Kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı; sıkışan yolcu öldü

ESKİŞEHİR'de kamyonet, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonette sıkışarak ağır yaralanan kadın yolcu Dursun Gök, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de meydana geldi. Şefik Mert'in kullandığı 26 GL 078 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak cadde üzerinde park halinde olan 26 GD 777 çekici plakalı TIR'a çarptı. Kazada kamyonetteki kadın yolcu Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförü Şefik Mert'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı