Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'de yapılan denetimlerde bir araçta 29 bin 200 bandrolsüz sigara ve çeşitli kaçak sigara ürünleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 29 bin 200 bandrolsüz sigara, 1 elektronik sigara, 4 kaçak sigara ve 2 bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.
Polis, araçtaki zanlılar C.Y. ve İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel