Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 29 bin 200 bandrolsüz sigara, 1 elektronik sigara, 4 kaçak sigara ve 2 bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.

Polis, araçtaki zanlılar C.Y. ve İ.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.