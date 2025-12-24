Haberler

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan denetimlerde bir araçta 29 bin 200 bandrolsüz sigara ve çeşitli kaçak sigara ürünleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 29 bin 200 bandrolsüz sigara, 1 elektronik sigara, 4 kaçak sigara ve 2 bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.

Polis, araçtaki zanlılar C.Y. ve İ.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

