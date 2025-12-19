Eskişehir'de izinsiz kazı yapan bir şüpheli yakalandı
Çifteler ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan bir şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel