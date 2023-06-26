Eskişehir'de İzinsiz Define Kazısı Yapan 8 Kişi Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki iki farklı bölgede izinsiz define kazısı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve çevrede yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki iki farklı bölgede izinsiz define kazısı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Çalkara Mahallesi Bağlar mevkinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada şüpheliler İ.O., N.B., H.A., Y.A. ve M.P. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve çevrede yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde 4 mermi, jeneratör, hilti, taşlama spiral, somun sıkma makinesi, delici hilti, 3 metre uzatma kablosu, 3 balyoz, kürek, kazma, 2 manivela ve balta bulundu.

İki farklı bölgede izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınması için Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.