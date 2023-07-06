Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de geçen ocak ayında iş insanı Tufan C.'nin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Azmettirici de Ankara'da yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, geçen ocak ayında iş insanı Tufan C.'nin silahlı saldırıda kolundan ve dizinden yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında azmettirici Şahin K.'nın da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde geçen 27 Ocak günü, iş insanı Tufan C., silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve dizinden yaralanan Tufan C., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler Sedat K., Caner M., Şahin T., Murat K., Soner T. ve Serdar D.'yi geçen hafta yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat K., Caner M., Şahin T. ve Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iş insanına silahlı saldırı olayının azmettiricisinin Şahin K. olduğunu tespit etti. Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan Şahin K., Eskişehir'e getirildi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheli Şahin K. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürdürülüyor.