Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de imam hatip okulları toplantısı Sinan Aydın başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de imam hatip okulları toplantısı Sinan Aydın başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de imam hatip okullarının eğitim süreçleri için aylık koordinasyon toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında yapıldı. Müdürlerin katıldığı toplantıda akademik başarı, değerler eğitimi, okul güvenliği ve psikososyal gelişim değerlendirildi.

Eskişehir'de Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının eğitim süreçlerinin ele alındığı aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, kentteki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, değerler eğitimi ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen faaliyetler değerlendirildi.

Okul güvenliği, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin konular da görüşüldü.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

Meloni cezayı kesti! Artık bunu yapmadan bin kez düşünecekler
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor