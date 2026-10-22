Eskişehir'de imam hatip okulları toplantısı Sinan Aydın başkanlığında yapıldı

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Eskişehir'de Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının eğitim süreçlerinin ele alındığı aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, kentteki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, değerler eğitimi ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen faaliyetler değerlendirildi.

Okul güvenliği, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin konular da görüşüldü.

Kaynak: AA