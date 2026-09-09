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Eskişehir’de hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 69 yıl 3 ay ve 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 69 yıl 3 ay ve 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. ile 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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