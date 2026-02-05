Haberler

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
500

