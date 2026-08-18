Odunpazarı'nda Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı
Eskişehir Odunpazarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç bariyer ve ağaca çarpıp takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü D.B.K., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
D.B.K. (28) idaresindeki 26 VU 683 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp ağaca çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.