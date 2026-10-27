Eskişehir'de Gök Kubbemiz projesinin toplantısına Müdür Sinan Aydın başkanlık etti

Eskişehir'de Gök Kubbemiz projesinin toplantısına Müdür Sinan Aydın başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Bizim Gök Kubbemiz Kardeşlik Projesi'nin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığındaki toplantıya ilgili okul müdürleri katıldı; projenin uygulama süreci ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Eskişehir'de, "Bizim Gök Kubbemiz Kardeşlik Projesi"nin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Valiliğinin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlık etti.
İlgili okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, projenin uygulama süreci ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Kaynak: AA