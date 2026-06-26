Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından 23 ekip, 63 personel ve 1 çevik kuvvet timiyle yapılan denetimlerde 413 kişi ve 135 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 5 araç ve sürücüsüne toplam 206 bin 457 lira para cezası kesildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Esentepe Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 23 ekip, 63 personel ve 1 tim çevik kuvvetin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 413 kişi ve 135 araç kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 206 bin 457 lira para cezası yazıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner