Haberler

Eskişehir'de gençlik hizmetleri toplantısı Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gençlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya yurt ve gençlik merkezi müdürleri ile manevi danışmanlar katıldı.

Eskişehir'de gençlere yönelik hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlık etti.

Toplantıya, yurtların müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ile yurt ve gençlik merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

Toplantıda gençlere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlere sunulan hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki etüt salonları, atölyeler ve sosyal aktivite alanları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Program kapsamında Kalın ve Gül, geleneksel okçuluk platformunda ok atışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi

Metro istasyonuna yerleştirildi! Görenler ne diyeceğini şaşırdı
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama