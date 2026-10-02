Eskişehir'de gençlik hizmetleri toplantısı Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de gençlere yönelik hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlık etti.

Toplantıya, yurtların müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ile yurt ve gençlik merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

Toplantıda gençlere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlere sunulan hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki etüt salonları, atölyeler ve sosyal aktivite alanları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Program kapsamında Kalın ve Gül, geleneksel okçuluk platformunda ok atışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA